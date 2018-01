"C politique" commence à 18h35 sur France 5 et occupe les deux créneaux de l'année dernière: "C politique" et "C polémique" réunis en un. Bruce Toussaint est parti sur France info, Karim Rissouli a avalé sa case et son débat.

Karim Rissouli présente "C politique" chaque dimanche sur France 5 © AFP / Philippe Lopez

L'Instant M est une émission médias qui ne s'intéresse pas beaucoup au petit monde des médias. Avec l'idée que vous non plus, ça ne vous passionne pas. En revanche, que les médias soient une rampe passionnante pour raconter notre époque, nous en sommes pleinement convaincus. Autant de sujets à partager ensemble, même si ça fait un bail que vous ne regardez plus la télé, même si la presse vous ennuie, même si Twitter vous indiffère. Alors peut être que l'Instant M regardeC politique sur France 5 avec un œil tout à fait déformé. Mais quand même, on s'est interrogés : et si cette émission politique avait abandonné l'actualité politicienne pour faire de la politique une porte d'entrée ouvrant toutes les portes de notre société ?

