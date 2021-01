La revue trimestrielle, utopie journalistique et littéraire consacrée à l'Amérique de Trump, cesse de paraître. Son seizième et dernier numéro est à retrouver en kiosques ce mercredi.

François Busnel et son complice, Eric Fottorino, croient au pacte avec le lecteur. La revue America, 16 numéros, 500 000 exemplaires et puis, comme promis, s’en va. Une déferlante de papier dans ces années où les kiosques à journaux furent rudement malmenés. Une utopie littéraire et journalistique, aussi. Faire dialoguer la France et l’Amérique, deux modèles de société qui se sont entrechoquées plus que jamais ces 4 dernières années. L’Amérique de gauche comme l’Amérique de droite sont-elles devenues des repoussoirs ? Le public français n’en continue pas moins de dévorer la littérature américaine. Russell Banks, Patti Smith, Margaret Atwood, Philip Roth, TC Boyle, Richard Powers, Don DeLillo, James Ellroy, Jim Harrison ont fait America, s’acharnant à soumettre le récit à l’épreuve du réel, à moins que ce ne soit l’inverse.