Auteur historique de feu "Les Guignols", Jean-François Halin est de retour pour une seconde saison d'"Au service de la France". Un portrait vintage et tricolore du contre-espionnage, plus humain et plus politique qu'on ne le croit.

Bruno Paviot, Jean-Édouard Bodziak, Karim Barras dans Au service de la France © Nicolas Velter

Mon invité a été un pionnier des Guignols de l’Info, époque « Mangez des pommes » et « Ah que coucou, mon PPD ». Il a été aussi scénariste et dialoguiste des OSS 117 où il façonna cet invraisemblable univers vintage, chauvin, raciste, ignare et paresseux, j’ai nommé les branquignoles du contre-espionnage, devenus les anti-héros d’une comédie en série intitulée Au service de la France. Mais le passage du cinéma à la série a permis bien plus qu’une multiplication des blagues. Il a offert aux scénaristes l’occasion rêvée de fouiller les tréfonds de notre pays dans les années 60. Période politique clé et pas seulement. Société en mutation où les corps et les mots ne peuvent plus vivre sous le boisseau.