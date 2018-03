En mai 68, Michel Drucker, alors jeune journaliste sportif, se retrouve en première ligne lors des grèves de l'ORTF. Cinquante ans plus tard, il partage ses souvenirs dans "L'Instant M".

Michel Drucker en 1968 avec les rugbymen Christian Carrere et Walter Spanghero à Orly après leur victoire © Getty / Universal

Toute la semaine, "L’Instant M" se met en édition spéciale et vous raconte le printemps révolutionnaire tel qu’il a été vécu à l’ORTF, couvert par les radios privées, tel qu’il a bousculé Le Nouvel Observateur, fait naître une foule de journaux et remis au cœur du débat public un autre média, celui de la rue, j’ai nommé l’affichage. Une série formidablement documentée par notre précieuse Anne-Cécile Perrin, avec l’aide de l’Ina. Et habillage spécial 68, signé Violaine Ballet pour l’occasion. Episode 1, la télévision, avec un homme qui y a fait ses débuts. Qui y a connu la férule du pouvoir politique : la grève de 43 jours et les purges qui l’ont suivie.