Spéciale “C dans l’air” autour de la tentation populiste...

Caroline Roux, journaliste politique française © AFP / Philippe Lopez

Au fond, l’Europe est comme la démocratie. Quand elle remplit naturellement ses fonctions, on l’oublie. On s’y désintéresse. On s’endort dans le confort. Sursaut, lorsqu’elle est menacée. C’est flagrant. Ces JT qui ne parlaient peu ou mal de l’Europe se sont tous réveillés.

Brexit, résurgence des courants fascisants, populisme triomphant, invective à l’égard des alliés historiques. L’Europe qui se crispe, qui se déchire, l’Europe qui menace, d’un seul coup, elle a sa place.

Le magazine « C dans l’air », pilier de la chaîne France 5, rare lieu télévisuel à n’avoir jamais négligé les enjeux sociaux, économiques et politiques de l’Union européenne, propose ce soir une heure et demie d’enquête sur la tentation populiste à l’orée des élections. Un travail remarquable.