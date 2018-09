Comment les amateurs de ballon rond vont-ils regarder le foot à la télé ?

Comment les amateurs de ballon rond vont-ils regarder le foot à la télé ? © Getty / Justin Pumfrey

Hier soir, affiche somptueuse de la Ligue des Champions, Liverpool-PSG, diffusée pour la première fois sur RMC Sports.

La maison mère de cette chaîne, SFR, a racheté plus d’un milliard d’euros les droits du football européen. À l’approche du match, la fièvre et la grogne montaient partout en France. Les amoureux du foot, payant déjà 40 euros par mois pour voir le championnat de France sur Canal+ et sur Bein, hurlaient à l’idée de payer un abonnement supplémentaire. Début d’une folle journée.

À deux heures du coup d’envoi, RMC arrache un accord avec Canal+. Ceux qui reçoivent la chaîne cryptée par satellite ont pu voir la rencontre à la télé.

Les autres, s’ils ne sont pas des clients SFR, ont payé 19 euros pour une retransmission numérique. Et là, gigantesque bug technique. Impossible de voir les images. Des torrents d’insultes à l’égard de SFR et de sa chaîne RMC se sont déversés sur les réseaux sociaux.