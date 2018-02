Ce matin, un Instant M spécial gabardine froissée, cigare mâchouillé, et lutte des classes ! Car oui, on peut avoir une lecture plus politique de la série que vous ne le pensez !

Le lieutenant Columbo a pile cinquante ans et pour son anniversaire, il mérite mieux que la nostalgie de son éternelle panoplie : imper mastic, cigare mâchouillé, chien improbable et sourcils froncés. Le lieutenant est né à l’écran le 20 février 1968, année politique. Même à la télévision américaine. Songez un peu : Columbo, l’archétype du prolo. Face à lui, le suspect chic et éduqué, drapé dans son arrogance, toujours issue de la haute société californienne. Si violence il y a, dans cette comédie policière, elle réside uniquement en cet affrontement social, en cette lutte des classes symbolique. Qui en dit plus long qu’on ne le croit sur le rapport des Américains à la culpabilité et à l’argent …