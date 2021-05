Laurent Ruquier publie "Finement con" aux éditions Flammarion, un recueil de "fake news" humoristiques inventées pour "Les Grosses Têtes".

Oyez, oyez, j’ai écopé ce matin du pire des invités. Des mois que je veux l’interviewer, il dit toujours non. Et puis, il dit oui, il sort un bouquin titré « Finement con ». Chic ! Mais moi qui suis un peu lente, j’avais pas compris que « finement con », c’était con-finement à l’envers. Le voici dans « Quotidien » qui annonce la couleur, râlant sur les maques et le manque de liberté. Mon dieu, pitié. Ensuite, il réunit le gratin de la radio dans son émission de télé, sans masque, héhé, et tout le monde en sort contaminé. C’est malin, il a fallu confiner tous les matinaliers de France, dont Léa Salamé. Bref, mon interview, j’ai été obligée de la reporter. Mal m’en a pris, il est allé parler partout. Je passe après Sud Radio et L’Heure des pros 2. Ca fait mal, d’autant qu’il n’y a plus râlé, mais carrément bavé, disant du mal de mes camarade de « Par Jupiter », dont il est simplement jaloux. Vous me direz, y avait plus qu’à l’annuler. Bah non, il va dire que France Inter veut le censurer et il va se faire de la publicité. Comment faire dès lors, avec Laurent Ruquier ? L’interroger sur ce qui m’intéressait au départ et lui aussi, l’humour aujourd’hui.