Ce matin, dans le cadre de la 4ème saison d'Interclass', sept élèves de troisième du collège Georges Rouault à Paris viennent nous raconter leur rapport aux médias.

Sonia Devillers face à une élève du collège Georges Rouault à Paris (capture d'écran de la vidéo)

Les jeunes et les médias, ah oui, ça fait couler de l’encre…. Le problème, c’est qu’en général, on en parle pour eux. Et que, à mesure de nouvelles technologies, de nouveaux écrans, de nouveaux réseaux sociaux, et de nouvelles plateformes, le fossé se creuse tant entre nous et nos enfants, on ne sait plus vraiment ce qu’ils regardent, ce qu’ils lisent, ce qu’ils écoutent et tout et tout.

La parole ce matin est à Vibushan, Sarah, Sylia, Sahara, Elise, Sacha et Marie, élèves de 3ème du collège Georges Rouault à Paris dans le 19e.