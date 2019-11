Le plus populaire des YouTubeurs est devenu père et a passé le cap des 30 ans. Douze millions d'abonnés, et suffisamment d'ancienneté pour avoir vu la plateforme changer.

Norman, deux fois père, comme Dieu en fait. Il vient d'avoir un bébé, il l'a fait savoir à ses presque 12 millions d'abonnés. Mais avant cela, il avait déjà enfanté. Père de toute une génération de YouTubeurs nés dans son sillage. Car Norman, deux fois père, a 32 ans. C'est jeune. Mais sur YouTube, c'est deux fois vieux. Vieux parce que lui a vieilli, mûri, il l'assume enfin. Vieux, parce qu'il a commencé il y a longtemps et qu'à travers lui, on peut raconter comment et pourquoi ce média a changé.