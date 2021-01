Le dessinateur des "Indégivrables" affirme que son croquis polémique, qui semblait tourner en dérision l'inceste et la transidentité, a été «mal compris». Après que le journal a présenté ses excuses, il vient d'annoncer l'arrêt de sa collaboration avec le quotidien.

Connaissez-vous Xavier Gorce ? Peut-être pas. Mais ses pingouins ou manchots – allez-savoir - certainement. Trait épuré sur fond blanc, c’est pratique la banquise. Silhouettes réduites à leur plus simple expression graphique. Les volatiles sont volubiles. Ils causent ?

Le dessinateur de presse aime les mots, à travers lesquels il brocarde mille et une absurdités de notre société.

Son dernier dessin, « Le Monde » ne l’a pas censuré, il est toujours en ligne. En revanche, la direction du journal s’est excusée auprès des lecteurs qu’il a pu blesser et a affirmé, après coup, « nous n’aurions pas dû le publier ». Xavier Gorce, lui, a illico claqué la porte du grand quotidien, après 19 ans de collaboration.

Ce dessin : on vous le décrit, on vous le lit et on s’interroge, avec le dessinateur, sur ce coup de chaud qui fait dire aux uns qu’on ne peut plus rire de rien et aux autres qu’il y a, en effet, des sujets qui ne font plus rire du tout.