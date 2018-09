Frédéric Taddeï démarre la semaine prochaine une émission quotidienne sur la chaîne russe RT

Frédéric Taddeï anima pendant des années Ce soir ou jamais sur France Télévisions en plus des débats et interviews du soir sur Europe 1. La radio, il continue. Mais de place à la télé, il n’en a plus.

En cette rentrée, il fait donc le choix de poursuivre sa carrière sur Russia Today, chaîne d’information russe financée directement par le Kremlin et désormais diffusée en France et en français.

Taddeï a toujours revendiqué une entière liberté d’inviter des figures de tous bords, même les plus controversées.

