Retour sur "La vraie histoire de H.I.P H.O.P", une série de 10 épisodes disponibles sur Arte creative

Portrait de Sidney l'animateur de l'émission 'Hip-Hop' en 1984 à Paris, France. © Getty / Sophie BRAMLY/Gamma-Rapho

Le break dance sera sport de démonstration aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

2024, 40 ans après la météorite cathodique qui fracassa toute une génération de téléspectateurs. L’émission durait 13 minutes, elle était diffusée juste après « Starsky et Hutch ». Elle s’appelait H.I.P H.O.P, animé par Sidney. On y graffait, on y smurfait, on y breakait, on y scratchait. TF1 avait ouvert son antenne à la culture hip-hop. Et vous savez quoi ? Ça n’existait nulle part ailleurs dans le monde. Les Américains nous enviaient.

De Madonna à Herbie Hanckok, ils sont tous venus sur ce plateau resté mythique dans l’histoire de la télévision française.