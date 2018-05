Aujourd’hui, dans l’Instant M, on parle de reportage.

Vladimir Poutine © Getty / Mikhail Svetlov

Raconter une histoire, sur le terrain, chercher à l’incarner, donner vie à la singularité. Mais le reportage a vocation à en dire plus long, à s’inscrire dans une narration plus globale, plus collective. D’où l’enjeu. Filmer une personne pour brosser un peuple. Une région pour montrer un pays.

Un reportage, c’est une série de choix. D’autant plus périlleux lorsqu’on cherche à décrire un territoire composé de 11 fuseaux horaires. D’autant plus scruté lorsqu’on s’attaque à une à une très grande figure de la politique mondiale, Vladimir Poutine, que, pour simplifier, on dirait vu comme un héros à Moscou, mais comme un tyran à Paris.

« L’Empire Poutine : la Russie des extrêmes », soirée spéciale diffusée, présentée par vous-même, ce soir sur TMC après Quotidien.