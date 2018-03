Quatrième épisode de notre semaine consacrée aux médias en 1968.

Hier, René Backmann nous racontait comment les grands quotidiens et hebdomadaires ont réagi face au mouvement étudiant de ce 22 mars, il y a pile 50 ans. Ce matin, presse écrite encore. Dans les années qui ont suivi, on assiste à un incroyable foisonnement d’encre et de papier. Des journaux, des fanzines, des magazines naissent de toutes parts. Les uns poursuivant le combat. Les autres ouvrant les kiosques français à des influences hippies, venues des États-Unis, avec une foule de nouveaux sujets que nos journalistes, jusqu’alors, ne traitaient pas et pas comme ça.

Laurent Martin est professeur d’Histoire à l’université de Paris 3. Il a beaucoup travaillé sur l’histoire des cultures et des censures médiatiques.