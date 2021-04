Ce samedi, le chorégraphe Mehdi Kerkouche organise la seconde opération d’ "On danse chez vous", un marathon de danse en direct sur Instagram, en soutien aux étudiants précaires.

Demain, samedi, "On danse chez vous" ! Enfin, pas nous l’équipe de "Instant M" et surtout pas moi. Croyez-moi, personne ne mérite de voir ça… "On danse chez vous", c’est le nom de la deuxième édition de cette opération lancée l’an dernier lors du premier confinement. Un marathon de danse organisé par le chorégraphe Mehdi Kerkouche… au profit, cette fois, des étudiants en situation de précarité.

Ce sera diffusé en direct sur Instagram, en direct de 10h à minuit. Des performances et des cours de danse depuis de lieux culturels fermés, du Mucem de Marseille à l’Opéra à paris, en passant par le Capitole de Toulouse…

Instagram, ce réseau social que les artistes du spectacle vivant ont investi, faute de pouvoir rencontrer leur public.

J’ajoute que l’évènement fera l’objet d’une émission spéciale sur Culturebox, la plateforme numérique de France Télévisions transformée en chaine éphémère, sur le canal 19 de la TNT, que les artistes du spectacle vivant on investi, faute de pouvoir rencontrer leur public.

Le théâtre, la danse, les concerts s’invitent désormais à la maison. Reste à savoir ce qu’il en restera, après la crise, sur nos écrans !

Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la Fondation de France !