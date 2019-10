De retour pour une sixième saison de la collection "Mystères d'archives", Serge Viallet continue d'interroger et de disséquer des images connues ou inédites de l'Histoire mondiale.

L'assassinat de JFK, le premier pas sur la Lune, la tragédie des 24h du Mans... A la façon d'une enquête, la collection " Mystères d'Archives" décrypte avec précision les images d'archives © Getty / Art Rickerby/The LIFE Picture Collection via Getty Images

Le 20ème siècle a commencé en 1895, avec l’invention du cinématographe, a coutume de dire Serge Viallet, l’homme qui déterre les « cold case » du 20ème siècle et qui les résout, en traquant la vérité derrière les images animées. De Pancho Villa à la libération des camps, de Pearl Harbor à l’assassinat du roi de Yougoslavie, de la traversée de l’Atlantique par Lindberg au voyage du Pape Jean-Paul II en Pologne, Serge Viallet traque les archives, partout dans le monde et les passe littéralement à la loupe pour les faire parler au-delà de ce qu’elles montrent. Car une image n’est pas le réel, elle est le fruit d’un progrès technique et d’une intention humaine, pour ne pas dire politique. On ne refait pas l’Histoire en image, sans faire, ou plutôt défaire l’histoire des images.