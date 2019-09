"Les Sauvages", la nouvelle série de Canal+, arrive ce soir sur nos écrans. Rebecca Zlotowski, sa réalisatrice, et Sabri Louatah, son scénariste, sont nos invités.

Toutes les haines ne se ressemblent pas. La plus destructrice étant la haine de soi. Or, qui déteste-t-on lorsqu’on déteste son propre frère sinon un peu de son histoire à soi ? La rage fratricide, rongée par un amour humilié et par la culpabilité. Ce soir sur Canal+, commence Les Sauvages.

Série magistrale sur la fidélité à ses origines et la violence étouffée. Deux frères, Foued, l’acteur à succès. Nazir, le malfrat radicalisé. A la croisée de leurs destinées, le premier candidat arabe à l’élection présidentielle. Un scrutin en forme de victoire, une victoire en forme de drame. Un enfant d’Algérien à l’Elysée ? C’est toute la France qui se fissure. Laissant exploser la haine de l’autre ou bien la haine de soi ? Les deux faces d’un même refoulé. De toute façon, à l’heure où je vous parle, ça n’arrivera pas.

Les Sauvages, à retrouver ce soir sur Canal+ et sur myCanal.