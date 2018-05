Le « Divan » revient en prime time avec Laurent Gerra demain soir sur France 3

Il avait dit pas de Divan cette saison. Finalement, il en programme un en prime time. Le temps de se réconcilier médiatiquement avec un imitateur qui ne l’avait pas loupé, Laurent Gerra. L’occasion d’interroger Marc-Olivier Fogiel sur ce qu’il met en scène de lui en questionnant les autres à la télévision. Et même sur ce qu’il met en scène de lui tout court. Sur ce qu’on en voit, sur ce qu’on en entend. Parce que vous savez quoi, inviter à la télé un imitateur, mais aussi humoriste sur RTL, c’est forcément se poser la question de la voix. Et à la radio, on adore ça, se poser la question de la voix.

Les brèves de l'Instant M

Thierry Thuillier, patron de l’info de TF1, nomme Anne de Coudenhove directrice adjointe de l’info. Et Eric Monier, qui secondait déjà Thuillier à l’époque où il dirigeait France 3, Eric Monier devient directeur de la rédaction de TF1. Côté LCI, Valérie Natif prend la tête de la rédaction.

Et une nouvelle interview d’Emmanuel Macron accordée à BFM TV, une ! Après la soirée Jean-Jacques Bourdin du 15 avril, le président de la République sera questionné demain par Ruth Elkrief au sujet de son déplacement en Russie. TF1, BFM deux fois. D’aucun noteront qu’à la veille d’annonces très attendues sur la réforme de l’audiovisuel public, assortie de coupes budgétaires dont on ne connaît pas le montant, l’Elysée évite soigneusement les plateaux des chaînes de France Télévisions.