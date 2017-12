Dominique Besnehard et Denise Fabre pour le documentaire "Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs" sur France 5. La speakerine a accompagné la vie des Français pendant près de quarante ans. Ce documentaire retrace l’épopée de ces animatrices d’antenne, de l’âge d’or à l’envers du décor.

Denise Fabre © Getty

La télé pendant les vacances de Noël, c'est le royaume de la nostalgie, on regarde avec délice des films qu'on déjà vus 200 fois, des téléfilms dégoulinants de bons sentiments et on avale du bêtisier sans modération. C'est aussi l'occasion de se pencher sur l'histoire de la télé et sur ce qu'elle raconte de la société. Documentaire diffusé ce soir sur France 5 qui brosse le portrait de celle qui fut la meilleure amie des français pendant des décennies: la speakerine! Vous pensiez tout savoir sur cette figure incontournable du petit écran? Eh bien je vous parie que vous apprendrez des choses dans ce documentaire amusant et très malin qui en dit long, évidemment, sur la place des femmes à la télé.