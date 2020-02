Le CNC a confié à Serge Tisseron, psychiatre, spécialiste des enjeux liés à l’image et aux nouvelles technologies, un rapport qui souligne le rôle prescripteur des parents, et formule des propositions culturelles, juridiques et économiques.

Heureuse et curieuse de recevoir le psychiatre Serge Tisseron, infatigable laboureur de l’image depuis maintenant 30 ans. L’homme qui a tant écrit sur la puissance de l’imaginaire, sur le développement cognitif des tout petits, les processus narratifs, sur l’empathie aussi. L’homme qui a mis en garde quant à l’impact des écrans sur nos enfants. Serge Tisseron signe aujourd’hui un rapport de 250 pages pour le Centre National de la Cinématographie, organisme qui finance une bonne partie des œuvres audiovisuelles, au-delà du cinéma. Enjeu, la signalétique. Comment prévenir face aux images inadaptées aux plus jeunes ? Alors que la question n’est plus seulement celle de la télévision mais d’un flot ininterrompu d’images que les enfants reçoivent sur leur téléphone dès l’école primaire. L’offre et les sollicitations sont telles que nous sommes nombreux à avoir baissé les bras. Serge Tisseron est-il le Sisyphe des temps modernes ?

►►► Lien CNC : "Quelles protections pour les mineurs dans l'audiovisuel à l'ère d'Internet ?"