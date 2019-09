Depuis 25 ans, tous les rappeurs défilent en bande et en live dans son émission du soir, "Planète Rap".

27 ans de micro au compteur, il est comme chez lui dans un studio, d’ailleurs il passe un nombre complètement aberrant d’heures. Ainsi va la recette Skyrock, une petite poignée de voix qui grandissent (vieillissent ?) avec leurs auditeurs. Mais ne croyez pas que la station ne vive que dans les bons souvenirs d’une génération. Elle déploie aussi son arme fatale sur le web où certaines de ses vidéos pulvérisent les records de visionnage. Faut dire, il s’en passe des choses dans ce studio. Petite pièce confinée, surpeuplée, où une foule de rappeurs français ont fait leurs gammes. Dans les années 90, Skyrock mise sur une musique dont ailleurs on ne veut pas. Aujourd’hui, le rap est devenu la musique la plus écoutée en France et Gims est l’invité des JT. Ça lui fait quoi, Fred Musa ?