En partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale, François Busnel a imaginé un grand concours de lecture à voix haute, destiné aux élèves de collège et lycée. La finale est diffusée ce soir, sur France 5.

Il avait annoncé ici même, dans « L’Instant M » : le lancement d’un concours national de lecture à voix haute. Et puis, le virus a fermé les collèges et les lycées. On croyait l’affaire abandonnée. Il s’est piqué, vexé, « Moi, abandonner ? C’est mal me connaitre ». Comment aurait-il pu ? 140 000 gamins se sont inscrits. Il a envoyé dans leur classe tout son carnet d’adresses d’écrivains. Il a sonné les cloches d’une palanquée d’acteurs pour que ceux-ci délivrent leurs conseils. Et obtenu de France 5, un prime time pour écouter et regarder s’affronter les douze finalistes, reculant d’une semaine l’ouverture de sa Grande Librairie, à lui.

Les vidéos sont des finalistes du concours sont à retrouver ici !