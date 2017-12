Depuis hier à Istanbul, 17 personnes sont jugées pour « activités terroristes » : tous travaillent ou travaillaient pour le journal d’opposition Cumhuriyet. Un procès qui symbolise les énormes inquiétudes sur l’état de la liberté de la presse en Turquie.

Unes de Cumhuriyet lors de manifestations de soutien en septembre à Istanboul © Maxppp / ERDEM SAHIN

Le journalisme est-il un délit en Turquie ? Depuis hier à Istanbul, 17 personnes sont jugées pour « activités terroristes » : tous travaillent ou travaillaient pour le journal d’opposition Cumhuriyet. Certains sont en prison depuis plusieurs mois : détention provisoire. Un procès qui symbolise les énormes inquiétudes sur l’état de la liberté de la presse dans ce pays. Les accusés, dans cette affaire, peuvent compter sur le soutien de journalistes et de personnalités français qui sont les parrains et marraines des accusés dans ce procès très tendu : Elise Lucet, Fabienne Sintès, Florence Aubenas, Sorj Chalandon ou encore Plantu, notre invité ce matin. Plantu, membre du réseau Cartooning for Peace, a choisi de parrainer Musa Kart, un dessinateur menacé de prison pour quelques caricatures bien senties sur le président Erdogan.

Les brèves de L'Instant M