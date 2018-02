Depuis son élection, la président américain ne cesse d'accuser les médias, responsable selon lui de la diffusion de fausses informations. Pourtant, les grands journaux quotidiens, comme le New York Times et le Washington Post, se portent on ne peut mieux ...

Comment gagner sa vie en vendant des journaux ? L’équation n’est pas nouvelle, mais elle prend une tournure intéressante aux Etats-Unis. Alors que les recettes publicitaires sont en baisse et que le papier se vend de moins en moins, le New York Times affiche une bonne santé insolente… grâce à ses abonnés en ligne (d’ailleurs le journal ne communique plus ses chiffres papiers). On dit merci qui ? Merci Donald Trump !

Le président américain passe son temps à cogner sur les médias. On se souvient du montage vidéo dans lequel il tabassait CNN. Trump s’en prend aussi à la presse écrite à longeur de tweets, il vient même de décerner une dizaine de "fake news awards" ... Et il semble que cette guerre profite à tout le monde ! Trump gagne en popularité dans son camp. La presse riposte à coup de scoops et de révélations. Le New York Times, notamment, se pose en vigile de la présidence américaine. Ce modèle économique fondé sur un président anti-média peut-il tenir longtemps ?