On va tenter une mise en abyme, ce matin. Encore plus fort que la vache qui rit et ses boucles d’oreilles en boite de vache qui rit sur la boite de vache qui rit. Mise en abyme, oui, parce que j’aimerais parler de l’exercice délicat de la promo médiatique avec un humoriste qui est actuellement en tournée : son passage dans ce studio est donc de la promo. Il s’appelle Fary et sera sur la scène de Bercy ce week-end... on le voit aussi sur Konbini, dans des courtes vidéos calibrées pour les réseaux sociaux... et sur Netflix. Parlons avec lui de la médiatisation des humoristes, de leur place sur les plateaux télé et de la façon dont ils et elles sont interviewé(e)s. Les considère-t-on comme des artistes ? Leur demande-t-on toujours d’être le rigolo de service au milieu d’un plateau d’invités et de chroniqueurs. Bref : le comique est-il un animal médiatique comme les autres ?