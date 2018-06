La chaîne Mélody a choisi Dave pour raconter "Les Parents du petit écran", ces animateurs qui furent les voix et les visages de la variété française et internationale.

Rediffusion cet été de la collection d’émissions que Dave a consacré aux « parents du petit écran », sur la chaîne Melody. Ces pionniers devenus des géants de la télévision dans les années 70. Vous allez me dire, c’est un poil tiré par les cheveux comme Instant M, ce matin. Et bien non, parce que, nonobstant le plaisir de causer avec Dave de sa matière préférée, la variété, c’est une très passionnante histoire que nous retraçons ici : celle d’un média de masse entré dans tous les foyers, reconfigurant à lui-seule l’industrie du disque et de la chanson. Les parents de la télé furent des faiseurs de roi de la pop. Et parmi ces têtes couronnées, il y avait un jeune Hollandais qui, encore aujourd’hui, sait ce qu’il doit à ces animateurs-là.