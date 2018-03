Aujourd’hui commence en Egypte une élection présidentielle à l’issue quasi certaine. Le président al-Sissi est candidat à sa propre succession. Une campagne menée dans un climat de désinformation, de censure et de répression sans précédent.

Le régime exerce un contrôle de plus en plus féroce des médias, sites internet et organes de la presse étrangère compris. Les journalistes, menacés à tout moment d’arrestation, se sentent littéralement traqués. Une peur qui n’épargne pas les citoyens égyptiens. Il est des pans entiers de la vie du pays dont on ne parle plus publiquement. Trop dangereux.

Abdelasiem El-Difraoui est politologue, chercheur et documentariste. Il est germano-égyptien. Il rentre du Caire, où il tourne un film pour une chaine allemande sur ce qu’il reste des révolutions arabes.