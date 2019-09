Eric Naulleau prend les rênes de "De quoi j'me mêle", nouveau rendez-vous culturel hebdomadaire de C8.

Éric Naulleau, mai 2019 © Maxppp / LE PARISIEN

Eric Naulleau est-il polémologue ou polémiste ? Spécialiste en polémologie (je vous jure que ça existe) ou prompt lui-même à déclencher la polémique ? En zigouillant les uns de son verbe acéré ou en défendant les autres de sa verve enflammée. Toujours, évidemment, c’est plus marrant, à rebours de ce qu’il qualifiera, lui, d’avis dominant. Critique littéraire, compagnon débatteur d’Eric Zemmour depuis une décennie, Naulleau lance son propre show, dans la galaxie de Cyril Hanouna. Ça commence ce soir, sur C8, à 23h30, ça va s’appeler « De quoi j’me mêle », ça promet de balancer à Paris et ailleurs. Parce qu’il veut quoi Naulleau ? « De la culture, des témoignages incroyables et des invités polémiques ». Grrrr….