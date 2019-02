Complément d’enquête, sur France 2 décortique le fonctionnement du groupe d’influence "Vins et Société". Lobby du vin, l’ivresse du pouvoir : demain soir sur France 2

Attention à bien choisir votre vocabulaire quand il est question de vin. Et je ne parle pas du joli jargon de l'œnologie... qui fera dire d'un verre de rouge qu'il est nerveux ou rond en bouche. Non, je parle de politique et des mots employés dans les médias. Prenez la loi Evin, qui entendait lutter contre l'alcoolisme et le tabagisme : on a beaucoup entendu qu'elle était clarifiée. Surtout pas qu'elle était assouplie ! Non, assouplir une loi de santé publique, ce serait moche... et pourtant. L'assouplissement de la loi Evin est l'une des victoires du lobby du vin. Si vous voulez savoir, très concrètement, en quoi consiste le travail de lobbying, rendez-vous demain soir sur France 2. "Complément d'enquête" y consacre un reportage éclairant. Et accablant. Quand les professionnels du vin murmurent à l'oreille des gouvernants.