Tout au long du Mondial, le journaliste sportif présente "Russia Night Show" sur beIN Sports.

Darren Tulett est britannique. Il fut l’un des visages du service des sports de Canal+ avant de rejoindre la chaine BeIN Sports qui diffuse cette année l’intégrale de la Coupe du Monde de football. L’occasion, pour lui, de retrouver les Anglais, flamboyants sur le terrain, et de débriefer les matchs avec force consultants et force décontraction. On en profite pour causer ensemble des relations parfois tendues entre joueurs et journalistes, de tout ce qui fait le sel médiatique de ce grand moment footballistique.

Le Russia Night Show, c'est tous les soirs après les matchs, vers 22h, sur BeIN Sports

