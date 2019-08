Animateur sur RTL depuis 2012, Marc-Olivier Fogiel laisse le micro de côté pour diriger la première chaîne d'information en continu.

Dans l’histoire de l’audiovisuel français, il y a eu un sacré précédent. Le redoutable et redouté Jean-Pierre Elkabbach, grande voix de radio et animateur télé, intervieweur choc, homme de réseau et carnet d’adresse en or. Le journaliste fut patron de chaîne. C’était dans les années 90. Au tour du redoutable et redouté, Marc-Olivier Fogiel de quitter les plateaux (ceux de France 3) et de lâcher le micro (longtemps celui d’Europe 1, celui de RTL depuis 7 ans) pour prendre les fonctions d’un dirigeant. Directeur général de BFM TV, précisément, la première chaîne info de France.

Alors, Marco-Olivier Fogiel, ça fait quoi d’avoir beaucoup de pouvoir ?