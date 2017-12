Pendant les vacances de Noël, Kevin Razy est en clair tous les jours sur Canal +. Un humoriste venu de YouTube, qui tente d'imposer en France le late show à l'américaine : une table, un mug, et de l'humour qui se nourrit de l'actualité. Et si on se remettait à regarder Canal en fin de journée ?

Kevin Razy © AFP / Joel Saget

Existe-t-il une meilleure manière d’ausculter une société que de se pencher sur son humour ? Pourtant le sujet est compliqué : décider si une blague est drôle ou pas, c’est encore pire que les goûts et les couleurs, ma bonne dame. Mais si on essayait de définir un humour français, serait-il différent de l’humour … américain, au hasard ? Est-il importable en France ? Attention au plagiat, tout de même. Et si on parle d’humour à la télé, l’affaire se corse encore plus ! Cette semaine, Canal Plus diffuse en clair à 18h20 une émission inspirée des news shows américains. Même principe : une table, un mug sur la table, et un animateur humoriste qui parle d’actu.

Les brèves de L'Instant M