Avec un seul sujet par semaine, "le 1" trace un chemin original dans la presse française, en laissant la place aux intellectuels et aux écrivains. Son directeur Eric Fottorino est également à la tête de la revue "America", l'Amérique racontée ... par les écrivains !

Emile Zola est à la une du journal. Non pas pour un nouveau J'accuse mais pour célébrer les couleurs des légumes. Salades, laitues, scaroles : « des empilements de romaines qui chantent tout la gamme du vert ». Extrait du Ventre de Paris à lire en première page du 1, sous le titre : « Et si on mangeait local? »

Convoquer Zola pour parler d’actualité (mais aussi des écrivains d’aujourd’hui, bien vivants), c’est la marque de fabrique de cet hebdomadaire qui se déplie comme un origami. Et ça marche : en quatre ans, le 1 a rencontré son public. Preuve que nous avons besoin du regard de la littérature. Que devient l'actualité quand les écrivains s'en emparent ?

"Le Média" dans la tourmente

Le départ d'Aude Rossigneux, présentatrice du JT de la chaine proche des Insoumis, a été suivi lundi par celui de Noël Mamère, choqué par le traitement médiatique du conflit syrien : en effet, Le Média a choisi de ne pas diffuser d'images de la Ghouta orientale. Au téléphone avec nous, Gérard Miller, l'un de ses co-fondateurs.

Pour aller plus loin, retrouvez la tribune de Christian Chaise, directeur régional de l'AFP, en réponse au Média.

