"Dragon Ball", "Naruto", "One Piece" ... Les mangas les plus célèbres sont prépubliés par le magazine hebdomadaire "Weekly Shônen Jump", suivi avec attention par les éditeurs du monde entier.

Pile de mangas © Getty / picture alliance

C’est l’histoire d’un magazine qui fut tiré jusqu’à 6 millions et demi d’exemplaires. Le rouleau compresseur de la presse japonaise, publié chaque lundi, vendu une poignée de yens, destiné aux écoliers et aux lycéens. Une vingtaine d’épisodes inédits de bandes dessinées populaires paraissent ainsi dans ce journal hebdomadaire. Chacune d’elle, ou presque, étant devenue un hit au Japon, doublé d’un best-seller mondial. Cette revue est donc l’équivalent nippone du Journal de Spirou. Sauf qu’au lieu d’y découvrir les Schtroumpfs, Boule et Bill et Lucky Luke, les enfants y ont rencontré Dragon Ball, Naruto et One Piece, des héros planétaires. Bienvenue dans l’antre du manga qui, au Japon, est une affaire de médias. Bienvenue dans les arcanes du « Weekly Shonen Jump ».