Michael Lindsay-Hogg en février 2019 © Getty / Dia Dipasupil

Il y a des vies comme ça, qui ne se résument pas. Mon invité est un mythe vivant. Il a connu enfant le tout Hollywood. On dit même qu’il est le fils naturel d’Orson Welles, il en sourit. A 25 ans, il réalisait une émission culte de la BBC. Il y fit connaissance des Rolling Stones et des Beatles dont il signa ensuite les clips. C’est donc l’histoire d’un homme venu à l’image par le rock’n'roll. Un homme qui aime Paris et qui y vit en partie, comme son grand ami Mick Jagger. Jamais très loin l’un de l’autre.

Depuis ses débuts en musique, mon invité a tourné mille et un films et séries, puis il s’est mis à la peinture. Ses toiles sont en ce moment exposées à la galerie Pixi. Venez-y. Une occasion en or pour rencontrer Sir Michael Lindsay Hogg. Faiseur d’images surdoué. Qui est le témoin vivant de deux naissances conjuguées dans les années 1960 : celle de la pop culture et celle d’un média de masse, la télévision.