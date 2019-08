De retour pour une quatorzième saison, "On n'est pas couché" fait sa rentrée, avec de nombreuses nouveautés. Sa productrice Catherine Barma est ce matin l'invitée de "L'Instant M".

Cela fait quelque temps que la presse souligne le caractère crépusculaire de l’émission, la baisse drastique des audiences, la fin d’un système, la lassitude de l’empoignade cathodique, le désintérêt surtout « Tout le monde n’en parle » plus.

On n’est pas couché, pourtant, est toujours là, trônant pour sa quatorzième saison sur le samedi soir tard.

Alors que les chaînes ne font plus, par ailleurs, que des deuxièmes parties de soirée au rabais et qu’un certain Thierry Ardisson professe la mort de cette télé-là, Laurent Ruquier reste aux aux manettes, d’On n’est pas couché, évidemment.

Mais exit le duo de chroniqueurs Charles Consigny et Christine Angot. On annonce une nouvelle formule.

Questions sur la survie d’un show et sur ses leviers quand autour de lui le monde a beaucoup changé.

La productrice Catherine Barma est ce matin l'invitée de L'Instant M et répond aux questions de Sonia Devillers.