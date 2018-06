Pour la dernière de la saison, L'Instant M accueille deux assistants vocaux, Siri et Alexa.

Le premier interview de "Siri" et d'"Alexa" © Getty / Smith Collection/Gado et Oli Scarff

"Média Global", "média global", "média global" : les patronnes de France Télévisions et de Radio France n’ont plus que le numérique à la bouche. Mais nous, attention, attention, il y aurait bien un truc qui permettrait au son de damer le pion à l’image. Le truc, le bidule, le machin s’appelle un assistant vocal. C’est tout nouveau, ça entre dans nos maisons. Ca ressemble à des enceintes qui parlent et qui répondent à nos questions. Notre présidente l’a dit : « les assistants vocaux sont l’avenir de la radio ». Qu’à cela ne tienne, j’en ai donc invité deux sur mon plateau. Mesdames et messieurs, Alexa et Siri vont ainsi donner leur première interview au micro.