"Together", nouveau télé-crochet musical, débarque ce soir sur M6. L'ambition cette fois n’est pas de trouver une grande voix ou une nouvelle star, juste de montrer que la musique est contagieuse.

Capture d'écran de la bande annonce du show "Together, tous avec moi"

Ils auraient pu choisir d'appeler l’émission « Tous ensemble », mais sans doute que ça ressemblait trop à un slogan de manif. Ou alors « Ensemble », mais on flairait le tract politique. M6 a choisi un titre en anglais pour cette émission adaptée d'un format britannique : « Together ». Et tant pis si c'est un peu compliqué à prononcer. Ou plutôt tant mieux ! Parce que l'animateur de ce nouveau jeu est un hurluberlu qui cultive son côté gaffeur. Eric Antoine, magicien, humoriste, animateur préféré des enfants selon le journal de Mickey, sera ce soir au commande de "Together, tous avec moi". Une émission de pur divertissement et qui s'assume comme telle. Reste à s'imposer dans le paysage saturé des jeux télé.

► Together, tous avec moi - mardi 30 avril à 21h