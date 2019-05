Ce matin dans "L'Instant M", Sonia Devillers reçoit Maria Santos-Sainz, qui consacre un ouvrage à la carrière journalistique d'Albert Camus.

Albert Camus, journaliste © Getty / Loomis Dean

L'auteur de L'Etranger fût-il journaliste par défaut ? Albert Camus, l'âme et la charpente de Combat. Albert Camus qui dès ses premiers papiers mit dans sa pratique une exigence et une radicalité que non seulement il théorisa, mais dont en plus il ne se départi jamais. Reporter à Alger, éditorialiste à L'Express, un livre documente désormais et met en perspective cette somme de presse, telle une oeuvre à part entière. Et non, face à la littérature, comme un champ secondaire. D'autant que l'écrivain accompagna l'ensemble de son travail d'une réflexion déontologique sur le métier, texte en quelque sorte fondateur d'une morale moderne du journalisme.