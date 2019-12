"Libération" a longtemps soutenu Gabriel Matzneff, écrivain qui revendiquait ouvertement sa pédophilie. Sa pédocriminalité, pourrait-on corriger. Aujourd’hui, le journal fait son autocritique. Laurent Joffrin s'explique dans "L'Instant M".

Gabriel Matzneff © AFP / Ulf Andersen / Aurimages / Ulf Andersen / Aurimages

C'est l'histoire d'un journal qui se regarde dans le miroir. L'histoire d'un journal soixante-huitard qui haïssait toutes les censures et les interdits. L'histoire d'un journal qui soutenait ouvertement des pédocriminels, jusque dans les années 1980. Libération s'en est déjà expliqué, il y a vingt ans. Il le refait aujourd'hui, à la faveur de l'affaire Matzneff. Vanessa Springora publie dans deux jours un livre pour raconter son calvaire : la relation d'emprise que lui a fait subir Gabriel Matzneff, écrivain reconnu, alors qu'elle avait 14 ans et lui 50. Le patron de Libération a signé hier un édito sans équivoque sur l'époque où Libération faisait l'apologie de la pédophilie, il vient aujourd'hui s'en expliquer sur France Inter. Ce sera l'occasion de se pencher sur les mots pour dire l'insoutenable dans les médias. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », affirmait Camus. Et si mal nommer la pédocriminalité, c'était en partie minimiser la gravité des faits ?