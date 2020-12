Journaliste à TF1, Audrey Crespo-Mara est en charge des journaux télévisés du week-end pendant les vacances. Elle est aussi aux commandes d’une séquence incontournable de la télé française : le portrait du dimanche soir, dans 7 à 8. Des exercices médiatiques délicats pour une personnalité particulière.

La journaliste Audrey Crespo-Mara © Getty / Stephane Cardinale - Corbis / Contributeur

L’actualité ne s’arrête pas le week-end et pendant les vacances, évidemment. Mais les envies d’information du public ne sont pas les mêmes. Aussi le journal télévisé est-il traditionnellement plus léger, plus souriant. Sauf que le contexte n'est pas, pour reprendre les termes du Premier Ministre, à la bamboche. Résultat, présenter le JT du week-end devient un travail d’équilibriste. Journaliste passée par Europe 1 et LCI, Audrey Crespo-Mara officie désormais sur TF1, comme joker aux journaux de 13h et de 20h le week-end.

Elle est aussi aux commandes d’une séquence incontournable du petit écran : le portrait de la semaine, dans « 7 à 8 », le dimanche soir. Il s’agit d’interroger une personnalité souvent rompue à l’interview en lui faisant parler d'intime, et sur la durée, pendant quinze minutes. Tout cela à une heure de grande écoute. Un travail d’équilibriste, là encore.

Tâchons de voir comment Audrey Crespo-Mara, notre invitée, marche sur ce fil.

L'invitée

Audrey Crespo-Mara, journaliste