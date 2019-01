La série "Sex education", ou comment parler du sexe cru et des problèmes rencontrés par les ados, cartonne sur Netflix.

Sex Education, série diffusée sur Netflix se présente comme une série d’ado qui entre dans l’âge de la sexualité. En fait, portrait plus profond, plus complexe, plus cruel et plus militant qu’il n’y paraît de la jeune génération et de leurs parents.

Emma MacKey en est l’héroïne. Elle a 23 ans, décollage en trombe pour cette jeune comédienne. Qui a, pour nous, traversé la Manche et répondu à nos questions en français, la langue de son père.

A l’annonce de l’émission, des auditeurs ont promis de camper devant Radio France. Alors, rangez les tentes. Emma MacKey est passée nous voir il y a trois jours.

Conversation enregistrée, donc, et vidéo disponible dès la fin de l’émission pour les fans.

La chronique de Cyril Petit

Consacrée aujourd'hui à la résurgence du plus ancien des réseaux sociaux... le bistrot. Le lieu français de convivialité par excellence, au plus proche des citoyens. Par ces temps de réflexion sur la démocratie participative, les rédactions y retournent.