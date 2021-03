Son documentaire « Citizen Kitano » est diffusé ce soir à 22h40 sur Arte dans le cadre d'une soirée spéciale.

Takeshi Kitano, immense cinéaste japonais. Dans les années 90, chacun de ses films faisait l’évènement, chez nous, en France. Cannes, Venise, Berlin, les grands festivals européens se sont arraché cette œuvre ultra mélancolique et violente. Nous ignorions alors que l’homme était, en son pays, un clown. Un bouffon médiatique, idole du petit écran nippon hystérique. Les Japonais, eux, ne pouvaient admettre la complexité et le talent que Kitano déployait sur un autre continent. Créateur écartelé entre les deux faces de sa personnalité, Kitano l’est aussi entre deux médias, la télévision et le cinéma.