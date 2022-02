"L’Obs" révèle une incroyable affaire d’espionnage : un pilier du "Canard Enchaîné" a été espion des services secrets tchécoslovaques. Vincent Jauvert, journaliste à l'origine de cette enquête, est au micro de l'Instant M.

Vincent Jauvert, 2014 © AFP / Bruno Coutier

Jean Manan, un nom de plume, il ne s’en cachait pas. L’homme avait un autre secret, bien plus compromettant à enfouir. L’histoire que nous allons vous raconter se situe à la fin des années 50. L’Europe est alors coupée en deux par un rideau de fer. À l’Est, les dictatures communistes et leurs redoutables polices politiques. À l’Ouest, les démocraties capitalistes. Jean Clémentin est un journaliste français influent, chef du service politique du « Canard Enchaîné ». On découvre aujourd’hui qu’il a été un espion à la solde de la Tchécoslovaquie. Il risquait gros. Mais les services secrets tchèques l’avaient surnommé « robinet ». Il a remis près de 300 notes et participé à trois opérations de désinformation pour le compte de cette puissance étrangère. Jean Clémentin n’est pas mort. Mais il se tait. Cette folle affaire fait, depuis hier, la Couv de l’Obs. Révélée par un autre journaliste qui est mon invité.