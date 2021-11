Ancien président de Radio France, Jean-Luc Hees raconte cent ans de radio au sein d'un livre, "Nos Ondes Merveilleuses", publié aux Editions Bakerstreet.

Jean-Luc Hees, correspondant à Washington. Jean-Luc Hees, entré à France Inter en 1972, licencié en 2004, alors qu’il dirigeait notre station, après avoir présenté le 13 heures, animé le 18 heures et chapeauté la rédaction. Il est revenu par la grande porte, en 2009, président directeur général de Radio France. Il fut tour à tour viré par la droite et remercié par la gauche.

Il s’en amuse et s’en félicite tant il a vu le politique se mêler de médias publics.

Cette vie de radio, il la raconte dans un bouquin où s’entremêlent l’histoire du média – centenaire – et la sienne, au micro. Hasard du calendrier, le livre sort un jour de mesure d’audience : constat sans appel, les Français sont de moins en moins nombreux à écouter la radio. En revanche, ils se ruent sur l’audio, ça passe par les podcast, ça passe par le numérique. Mutation profonde et rapide de notre média qui repose sur la voix. Lire Jean-Luc Hees aujourd’hui, non pas comme un témoignage d’antan, mais comme un condensé de notre héritage. A projeter vers l’avant.

Extraits de l'entretien

Un amour de la radio qui débute avec son père qui écoutait Radio Luxembourg

Jean-Luc Hees : "Tout le monde, ou à peu près, écoutait cette radio. Elle était la station préférée des Français. Comme on ne roulait pas sur l’or, et que l’appareil coutait cher, nous les gamins, on n'avait pas le droit d'y toucher. Mon père réglait l'œil de cyclope vert qu’il bougeottait pour trouver les stations. Et on se tapait Yvette Horner souvent le dimanche matin. Et aujourd’hui, quand j'entends de l'accordéon, « le piano du pauvre », j'ai deux sensations très différentes. J'ai la nostalgie de l'enfance, mais aussi, j’en ai plein les oreilles. Mais c'était très important parce que nous, on avait que la radio. On avait un chien pour aller se balader, quelques bouquins pour essayer de s'instruire. Et puis la radio, c'était le monde. Sur le cadran du poste Radiola, il y avait écrit Bratislava, Greenwich. Je savais à peine lire, mais je me suis dit qu’il fallait aller y voir. Ça a dû sûrement aussi me aiguillonné pour bouger un peu mes fesses de ma Normandie natale.

Le putsch d’Alger à la Radio

J’ai entendu Michel Debré à la radio lors du Putsch d’Alger. Quand on est gamin, on ne peut pas se rendre compte et on ne sait pas de quoi on parle. Mais la radio vous dit si c'est grave ou si ce n’est pas grave. Rien que le son, même si vous ne comprenez pas le propos, vous sentez la gravité. Mon père écoutait aussi le chroniqueur judiciaire Frédéric Pottecher. Il parlait de personnes qui terminaient sur l’échafaud. On ne comprenait pas tout, mais on se disait là aussi que les choses devaient être graves. C'était tout un monde auquel on n'avait pas accès qu’il nous confiait.

Dans les archives de la radio : Roosevelt

Le lendemain de Pearl Harbor, 65 millions d'Américains ont écouté Roosevelt leur dire : « on va gagner », alors que ce n’était pas écrit dans l'esprit des gens qu'ils allaient gagner après une catastrophe pareille. Il s'est exprimé 34 fois à la radio. C’était un génie de ce média. C'est ce qu'on appelle « un naturel », quelqu'un à qui on n'apprend pas. Il avait cette voix déjà très particulière. Mais en plus, il savait exactement ce qu'il faisait. Il n'y avait jamais aucune emphase, jamais de de grandes émotions dont il parlait à une personne.

Au moment du New Deal, il avait vendu aux Américains, le new deal, dans une sorte de murmure. C’était une idée seulement dans la tête d'un type qui ne savait pas exactement quand ça allait se terminer. Et la promesse a été tenue pendant 10 ans. Il a réussi à convaincre grâce à la radio qu'il y avait un espoir, qu'il ne fallait pas désespérer.

Une découverte déterminante : Gérard Sire

J’ai reçu un transistor. Et j’ai découvert Gérard Sire. Je ne copine pas très facilement avec ces gens. Mais Gérard Sire était irrésistible. Ce type avait cette intelligence, ce talent, cette poésie… Tous les talents. Il avait un merveilleux sourire. C'était une star. Il avait écrit « Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil » avec Jean Yanne. Quand il venait à France-Inter tous les jours à 13h30, pour lire Les contes de Gérard Sire, je suis tombé en amour : la voix de ce type ! Parfois, il écrivait le conte pendant qu'il le disait. C'était un spectacle extraordinaire et je pense que j'aime la radio pour des gens comme lui. Et surtout, parce qu'on ne voit pas la radio.

Maintenant il y a des caméras partout dans le studio mais à l'époque, il n'y a que moi ou Pierre Codou qui venait aussi regarder son copain Gérard Sire. On voyait la chose se faire en temps réel et on se disait qu’on n’aurait jamais ce talent-là. D’ailleurs je ne l’ai jamais eu. Il est sur du vide, il le remplit, et le nourrit. Il y a une espèce de translation entre l'émetteur que Gérard Sire et le récepteur qui est l'auditeur."

La suite, dont une histoire de croisière qui s'est mal terminée avec 700 jeunes qui arrêtent de fumer, la définition d'une voix de radio, le talent de José Artur, l'origine sociale des personnes de radio, est à écouter...