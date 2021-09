Céline Calvez, députée LREM et membre de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, dénonce la sous-représentation chronique des femmes dans les médias. Pour elle, le changement doit en partie venir des pouvoir publics.

Plus de femmes dans les médias, la bataille n’est pas nouvelle mais elle est plus complexe qu’elle n’en a l’air. La quête relève du quantitatif, d’abord. Il faut compter les femmes et compter le temps de parole qu’on leur accorde.

Mais il faudrait aussi, l’affaire n’est pas seulement numéraire, se demander quelles femmes sont médiatisées, dans quelle posture et sur quel sujet.

Enfin, une fois réglée – et on en est loin – la question de la représentativité, il s’agit de se confronter au réel, à la société française de 2021, à la présence effective des femmes dans les différents secteurs d’activité, à leur propension à prendre la parole, à se mettre en avant, à se sentir légitime.

La question est donc de savoir si les médias doivent refléter la France telle qu’elle est ou telle qu’elle devrait être.