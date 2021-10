Olivia Muller a réalisé "Addicts", une série en trois épisodes sur la drogue et son trafic. Pas de sensationnalisme, mais une plongée dans un écosystème, au moyen de témoignages d'une rare force. Le tout est disponible sur FranceTV Slash à partir de jeudi.

La drogue vue de l’intérieur, à hauteur d’homme, et même à hauteur de jeunes, car tous les témoins d’Olivia Müller sont jeunes. La drogue : ceux qui en prennent, ceux qui en vendent, ceux qui la traquent. Les consommateurs, les dealers, les policiers, des vies prises dans les filets d’une même cause, des existences inextricablement liées bien qu’ancrer sur les deux rives de la loi, de la morale, de l’argent et même - c’est peut-être le fil rouge tacite de cette habile enquête documentaire - du bonheur. Dans ces trois volets, chacun cherche sa voie. A la télévision, ce triptyque est un petit exploit car la kyrielle de témoignages qu’il déploie bataille avec un environnement médiatique on ne peut plus encombrant, lourds de stéréotypes et de présupposés. Flics, drogués, marchands de rêve, de shit et de crack, belles heures des reportages et des JT. L’exploit, justement, c’était de les écouter autrement.