L'animateur de Fun Radio et France 2 est l'invité de l'instant M.

Bruno Guillon en août 2021 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

« Chacun son tour », c’est le jeu du matin sur France 2 dont les questions sont hyper simples et les règles hyper compliquées. Excellent démarrage pour cette nouveauté. Aux manettes, Bruno Guillon, 20 ans de télé au compteur, du jeu et du divertissement populaire. Bruno Guillon, 20 ans de télé, mais presque 40 ans de radio.

L’homme à 50 ans. Il a passé toute sa vie d’adulte, mais aussi d’adolescent et même d’enfant, derrière un micro. C’est là qu’il a appris le métier : le collectif, le franc-parler, la convivialité et le plus difficile, être soi. La radio : trouvé sa voix, V.O.I.X, pour trouver sa voie, sa route, son chemin. Questions à un amuseur populaire né avec la bande FM.

Extraits de l'entretien

Vous avez connu l'âge d'or de la FM. Quand on voit Manu Payet, Florian Gazan, Camille Combal, on sent aussi que vous vous êtes tous connus. Vous avez tous grandi ensemble ?

Oui, puis on est tous potes parce qu'on a eu la chance de connaître ce métier en commençant vraiment par le bas. Donc oui, on a un historique, on fait partie à 50 ans des vieux dinosaure de la FM. Il y a mon pote Manu Levy, qui est sur NRJ, on a tous vécu la même chose.

Et puis, en plus, on a ce truc de continuer à être à la radio tous les matins, de 6 heures à 9 heures. Il était de bon temps, à une époque, de parler des radios jeunes, entre guillemets, si tant est qu'aujourd'hui, une radio puisse se vanter d'être soit jeune, soit vieille, avec des cinquantenaires. Tout ça parce qu'il n'y a pas forcément de renouvellement, en tout cas sur ce genre de tranche horaire.