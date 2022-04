Mardi 12 avril à 20h55, Arte diffusera une série documentaire consacrée à l'histoire de l'antisémitisme. Quatre épisodes pour comprendre où et comment est né la haine du peuple juif.

Une histoire de l’antisémitisme en 4 épisodes. Une histoire totale, une histoire mondiale. Une histoire qui commence à la bibliothèque d’Alexandrie pour – hélas – ne pas s’achever aujourd’hui. La semaine dernière : fait divers à Bobigny, un jeune homme juif poursuivi et l’engrenage d’une récupération politique au centre de laquelle, l’antisémitisme. De nouveaux attentats à Tel Aviv, et l’engrenage de la violence au centre de laquelle, l’antisionisme. La haine du Juif à travers les siècles, les cultures et les continents, disséquée, expliquée par des chercheurs français, américains, allemands, polonais, Israéliens. À voir sur Arte TV.

Les origines antiques

Grâce à un partenariat avec Ubisoft, la société de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo, la série nous plonge dans la bibliothèque d'Alexandrie, nous transporte dans l'Égypte ancienne. Un partenariat avec le jeu vidéo "Assassin's creed" qui a la vertu d'avoir rassemblé des travaux d'historiens pour reconstituer le plus sérieusement et le plus fidèlement possible l'environnement antique de l'époque. Au micro de Sonia Devillers, le documentariste Jonathan Hayoun commence par rappeler que "les Juifs vivaient avec les autres en bonne entente, jusqu'à ce que quelques prêcheurs anti-juifs agitent une jalousie et une haine qui entraînent le premier passage à l'acte violent documenté. Des poussées de fièvre antijuives suivies parfois d'actes extrêmement violents qui conditionnent l'histoire de l'antisémitisme jusqu'à nos jours puisque c'est avec l'avènement du christianisme qu'il y a une hostilité qui s'organise de manière systémique et civilisationnelle, sur le temps long".

Il faut des siècles pour défigurer les juifs dans l'imagerie, pour transmettre l'hostilité

- Jonathan Hayoun

Au Moyen Âge : de l'antijudaïsme à l'antisémitisme

Après le christianisme et la figure de Judas, qui vise déjà à criminaliser les juifs, la série aborde la période des Croisades à laquelle on oublie très souvent de faire référence alors même qu'elle a fortement nourri l'antisémitisme. Le documentariste nous apprend que "c'est première grande vague de violence anti juive, de crimes de masse contre les juifs en Europe". Nous sommes au XIe siècle, à un moment de tournant dans le processus de déshumanisation des juifs dans la société chrétienne. C'est le moment où on passe de l'antijudaïsme à l'antisémitisme. C'est à cette époque-là que l'antisémitisme se met à "défigurer physiquement le juif" et on entend dans le documentaire l'ajustement des historiens raconter la naissance de ces caricatures que l'on retrouve régulièrement, circulant toujours sur les réseaux sociaux au XXIe siècle : "Il faut le rendre distinguable et la représentation du nez crochu est une des premières manières de s'en prendre aux juifs. De même que la couleur jaune considérée comme la couleur du diable, sert à les diaboliser. Il fallait tordre le corps des juifs pour donner l'impression qu'ils étaient au service du mal".

Puis arrive l'Inquisition (nous sommes en 1449 à Tolède en Espagne) où la religion juive a continué à se pratiquer dans la plus grande des clandestinités. Époque où la notion de "race" semble apparaître pour la première fois dans l'histoire. une époque où les Juifs, même convertis au christianisme continuent à représenter un danger pour la société chrétienne. Le XVe siècle marque la naissance des premières lois raciales de toute l'histoire de l'humanité.

Cette association systématique avec l'argent

La série aborde aussi le rapport fantasmé construit par un antisémitisme qui en vient à associer systématiquement les Juifs à l'argent. Il nous faut alors remonter au XIIe siècle où ce sont les juifs qui se voient contraints de remplir des activités de collecteurs de taxes, de prêteurs d'argent. Cette association est née d'une volonté par les sociétés de l'époque de faire des juifs une classe intermédiaire basée sur le prisme économique. Un stigmate réactivé à chaque fois qu'il y a des bouleversements, des mutations dans la société. À commencer par la Révolution industrielle au XIXe siècle qui voit émerger avec elle le capitalisme auquel les juifs sont immédiatement associés, comme "exploitants, dominants, asservissant les masses au nom de l'argent, l'idée du juif maître du monde qui a survécu jusqu'à aujourd'hui et fait partie de ces nombreuses caricatures et images qui traversent les siècles…"

Mais aussi : la naissance des pogroms en Europe de l'Est, comment les juifs sont persécutés dans les régimes communistes, avec l'arrivée des bolchéviques et des régimes communistes. La série retrace aussi le "mythe du juif errant" qui lui aussi, a bougé à travers les siècles, sans oublier la question du sionisme et de l'antisionisme, la création d'Israël en 1948.

